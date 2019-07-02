أخبار × 24 ساعة.. انتظام صرف معاشات يوليو بزيادة 15% من ماكينات الصرف الآلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وزارة التربية والتعليم. التعليم: 31 طالبا أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2019.. و62% نسبة النجاح برقم الجلوس.. ننشر نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2019 وزارة التضامن التضامن: انتظام صرف معاشات يوليو بزيادة 15% من ماكينات الصرف الآلى وزارة التموين Advertisements انخفاض معدلات توريد القمح المحلى إلى 15 ألف طن يوميا مع نهاية الموسم وزارة الصحة فتح مراكز الكشف المبكر عن سرطان الثدى من 9 صباحا وحتى 3 عصرا خط ساخن 15335 لتقديم الاستفسارات حول مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدى وزارة الزراعة "استرداد أرضى الدولة" تبدأ الموجة الـ13 لإزالة التعديات.. وتؤكد: نتعامل بحزم وزارة الأوقاف الأوقاف: 4 مكتسبات لـ 30 يونيو يجب الحفاظ عليها أبرزها استرداد الخطاب الدينى

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