محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:
قالت الطالبة حسناء عطية عبدالحليم عثمان، الثالثة على الدبلومات الفنية الصناعية نظام " ثلاث سنوات"، إنها علمت بالنتيجة عبر موقع الخليج 365.
وأضافت حسناء في تصريح لمصراوي، الاثنين، "إنها لم تضع جدولا للمذاكرة، ولم تحدد وقتا لها، وكانت تعتمد على نفسها أولا بأول، متابعة "لم أحصل على دروس إلا مراجعة في الشهرين الأخيرين من الدراسة".
وتابعت :" أدرس بمدرسة تلا الثانوية الصناعية بنات، بمحافظة المنوفية، وسألتحق بالمعهد الفني الصناعي، بعدها بكلية الهندسة مباشرة".
واعتمد وزير التربية والتعليم، اليوم الاثنين، نتيجة شهادة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسي 2018/2019.
ووجه وزير التعليم التهنئة للطلبة الناجحين، متمنيًا لهم مزيد من النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.
كانت هذه تفاصيل خبر صاحبة المركز الثالث بـ"ثانوي صناعي": لم أحصل على دروس وذاكرت أول بأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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