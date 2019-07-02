نظر تجديد حبس المتهمين بإحياء رابطة ألتراس أهلاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس مشجعي النادي الأهلي احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة في اتهامهما بمشاركة آخرين في إعادة إحياء رابطة ألتراس الأهلي.

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، تهمة المشاركة مع آخرين في تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية والانضمام إلى جماعة إرهابية.