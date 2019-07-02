"قتلت جنينها في بطنها بسكين وماتت بعده بيومين".. تفاصيل انتحار ربة منزل بدار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تلقى المقدم شادي الشاهد رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام، بلاغًا بانتحار ربة منزل بدار السلام، باستخدام سكين، وذلك بسبب خلافات أسرية مع زوجها ورفضها العودة إليه مرة أخرى.

وكشفت تحريات العقيد وائل الشموتي مفتش المباحث، والرائد محمد عبدالحليم معاون المباحث، عن قيام ربة المنزل بطعن نفسها في منطقة البطن، وكذلك الجنين -حامل في الشهر السابع-، حيث توفى الجنين مباشرة، في حين توفت الأم بعد يومين من الواقعة، داخل إحدى المستشفيات.

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وبينت التحريات أن ربة المنزل رفضت العودة إلى منزل زوجها عقب نشوب خلافات زوجية بينهما وذهابها إلى منزل والدها.

أضافت أن والد الضحية وزوجها حاولا إقناعها بالعودة مرة أخرى، لكنها رفضها وهددتهما بالانتحار، واستلت سكينًا من المطبخ وأثناء تهديدها رشقت السكين ببطنها، ما نتج عنه وفاة الجنين، وإصابتها إصابة بالغة أودت بحياتها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.