شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى على الدبلومات الفنية بالقليوبية: مكالمة الوزير أسعدتني وسألتحق بتجارة بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الطالبة وفاء جمال أحمد حسان، الأولى على الدبلومات الفنية المتقدمة التجارية «نظام الخمس سنوات»، أن أكثر ما أسعدها اليوم هو مكالمة الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، الذي هنأها شخصيا على تفوقها، وحثها على مواصلة النجاح والاجتهاد.

وأضافت «وفاء» في تصريحات صحفية اليوم، قائلة: «من جد وجد.. وأنا اجتهدت وتعبت وبفضل الله لم يخذلني وجنيت ثمار تعبي»، مشيرة إلى أنها تهدي ذلك التفوق لأسرتها التي وقفت بجانبها وشجعتها على الإجتهاد.

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وأشارت «وفاء» إلى أنها كانت تذاكر 20 ساعة في اليوم، لدرجة ظهور تعب في عينيها، وقل نظرها كثيرا، مشيرة إلى أنها تواصلت هي ووالدها مع طبيب عيون لإجراء عملية جراحية لتصحيح نظرها مرة أخرى.

وأشارت إلى أنها تنتوي الالتحاق بكلية التجارة بجامعة بنها، وتتمنى أن تصبح مديرة لأحد البنوك الكبرى قائلة: «لن أهدأ حتى أحقق حلمي وسأواصل الاجتهاد».

ومن جانبه، قال جمال أحمد حسان، والد الطالبة وفاء، أنه أكثر الناس سعادة على وجه الأرض، بعد أن بيضت نجلته وجهه في وسط الناس، قائلا: «بنت بميت راجل ورفعت راس أسرتها».