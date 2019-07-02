شكرا لقرائتكم خبر عن حظك اليوم.. توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 2 يوليو 2019 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
الحمل: 21/3 إلى 20/4
انتهيت من تأثير انخفاض القمر وتبدو متحمسا للنجاح وجنى المال، تذكر أن العمل الجماعى يحتاج تعاونك واستخدم حدسك واستمع له.
الثور : 21/4 إلى 20/5
أجواء مناسبة للاتفاقات والتوقيع على العقود وعليك أن تهتم بأمورك العاطفية وتهتم بشريكك أو حبيبك.
الجوزاء: 21/5 إلى 20/6
تتميز بقدرة فائقة على التفاوض وأسلوبك الدبلوماسى مميز، وبالتالى تستطيع أن تكون مسكنا للمشاجرات والمجادلات.
السرطان: 21/6 إلى 20/7
لا تنزعج من رغبة الآخرين فى معرفتك، ولا تتشكك فى نواياهم لديك طاقة جاذبة هذه الأيام قوية.
الأسد: 21/7 إلى 20/8
أولوياتك البيت والعائلة، ومشاعرك كلها لهم وسوف تساعد من يحتاجك منهم.
العذراء: 21/8 إلى 20/9
اليوم مناسب للقاءات المهنية أكثر من اللقاءات الخاصة أو الاجتماعية وعليك أن تنتهى من أعمالك المتأخرة.
الميزان : 21/9 إلى 20/10
ربما هناك أمر شخصى يحتاج لإعادة دراسة أو تفكير فيه، ولديك نزعة رائعة فى أخذ الحياة ببساطة.
العقرب: 21/10 إلى 20/11
تزداد ثقتك بنفسك وكلما زاد اهتماماتك وركزت فى أهدافك حققت النجاح؛ فالقمر مرتفع، وكذلك مكان الشمس فى بيتك الثامن يدعمه.
القوس: 21/11 إلى 20/12
سوف تدهش الآخرين بأدائك العملية وتثبت جدارة وربما يقتنع البعض ممن كانوا يتشككون فى خبرتك، تبدو عميقا ولن يخدعك أحد.
الجدى: 21/12 إلى 20/1
أنت فى أفضل حالاتك العملية والاجتماعية، هناك كواكب لها تأثير إيجابى وهناك الكثير من الكلمات يجب أن تقولها للمقربين.
الدلو: 21/1 إلى 20/2
هناك حالة من التنافس فى البيت وكل واحد يجد فى رأيه الصواب وأنت من يفك الاشتباك بأسلوب كوميدى، ولكنه عادل.
الحوت: 21/2 إلى 20/3
أسباب كثيرة تجعلك تتكلم مع المقربين، إذا كان لديك مشاكل، سوف تجد إجابات صحيحة ومريحة إذا طلبت مناقشتهم.
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