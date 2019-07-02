شكرا لقرائتكم خبر عن حظك اليوم.. توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 2 يوليو 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

الحمل: 21/3 إلى 20/4

انتهيت من تأثير انخفاض القمر وتبدو متحمسا للنجاح وجنى المال، تذكر أن العمل الجماعى يحتاج تعاونك واستخدم حدسك واستمع له.

الثور : 21/4 إلى 20/5

أجواء مناسبة للاتفاقات والتوقيع على العقود وعليك أن تهتم بأمورك العاطفية وتهتم بشريكك أو حبيبك.

الجوزاء: 21/5 إلى 20/6

تتميز بقدرة فائقة على التفاوض وأسلوبك الدبلوماسى مميز، وبالتالى تستطيع أن تكون مسكنا للمشاجرات والمجادلات.

السرطان: 21/6 إلى 20/7

لا تنزعج من رغبة الآخرين فى معرفتك، ولا تتشكك فى نواياهم لديك طاقة جاذبة هذه الأيام قوية.

الأسد: 21/7 إلى 20/8

أولوياتك البيت والعائلة، ومشاعرك كلها لهم وسوف تساعد من يحتاجك منهم.

العذراء: 21/8 إلى 20/9

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اليوم مناسب للقاءات المهنية أكثر من اللقاءات الخاصة أو الاجتماعية وعليك أن تنتهى من أعمالك المتأخرة.

الميزان : 21/9 إلى 20/10

ربما هناك أمر شخصى يحتاج لإعادة دراسة أو تفكير فيه، ولديك نزعة رائعة فى أخذ الحياة ببساطة.

العقرب: 21/10 إلى 20/11

تزداد ثقتك بنفسك وكلما زاد اهتماماتك وركزت فى أهدافك حققت النجاح؛ فالقمر مرتفع، وكذلك مكان الشمس فى بيتك الثامن يدعمه.

القوس: 21/11 إلى 20/12

سوف تدهش الآخرين بأدائك العملية وتثبت جدارة وربما يقتنع البعض ممن كانوا يتشككون فى خبرتك، تبدو عميقا ولن يخدعك أحد.

الجدى: 21/12 إلى 20/1

أنت فى أفضل حالاتك العملية والاجتماعية، هناك كواكب لها تأثير إيجابى وهناك الكثير من الكلمات يجب أن تقولها للمقربين.

الدلو: 21/1 إلى 20/2

هناك حالة من التنافس فى البيت وكل واحد يجد فى رأيه الصواب وأنت من يفك الاشتباك بأسلوب كوميدى، ولكنه عادل.

الحوت: 21/2 إلى 20/3

أسباب كثيرة تجعلك تتكلم مع المقربين، إذا كان لديك مشاكل، سوف تجد إجابات صحيحة ومريحة إذا طلبت مناقشتهم.