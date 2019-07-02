شكرا لقرائتكم خبر عن زي النهاردة.. وفاة محمود الثاني السلطان العثماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

السلطان العثمانى محمود الثانى هو ابن السلطان عبدالحميد الأول. تولى السلطنة العثمانية في ١٨٠٨، وعمره ٢٤ عاماً. مولود فى٢٠ يوليو ١٧٨٥.

كان محمود الثانى معروفا بحبه للأدب والثقافة والفنون.

كان يكتب الشعر ومتميزا في الخط العربى بأنواعه حتى عرف باسم السلطان الخطاط.

له بدار الكتب المصرية ومتاحف إسطنبول أعمال فنية.

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ترعة المحمودية التي تصل بين فرع رشيد بمدينة المحمودية بالبحيرة والبحر بالإسكندرية منسوبة له.

حاول إعادةالدولة العثمانية لسابق عهدها، وتصدى لنفوذ الانكشارية مقتديا بما فعله محمد على بالمماليك بمصر.

تخلص منهم في ١٨٢٦، والتفت لتحديث الجيش على غرار النظم الحديثة مستعينا بالأوروبيين.

وأنشأ مدارس حربية وأخذ بنظام التجنيد الإجبارى، وأرسل الضباط في بعثات للخارج، وأصلح البحرية، وأعاد فتح مدرستها، وأنشأ عددا من الترسانات البحرية، وتوسع في إنشاء المدارس الابتدائية والثانوية، واعتنى بمدارس تعليم اللغات وأرسل البعثات العلمية لأوروبا، وعنى بإصلاح أجهزة الدولة المركزية، لكنه دخل مع محمد على في مواجهة، حين أراد ضم بلاد الشام لولايته بمصر إلى أن أصيب بعدوى السل.

توفى «زى النهارده» في ٢ يوليو ١٨٩٣، وتولى السلطنة خلفاً له السلطان عبدالمجيد.