شكرا لقرائتكم خبر عن الإذاعات المصرية تحصد جوائز «الاتحاد العربي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت دكتورة لمياء محمود، رئيس شبكة صوت العرب، في اجتماعات اتحاد الإذاعات العربية بتونس خلال الفترة من 27 وحتى 30 يونيو 2019 بصفتها رئيس اللجنة الدائمة للإذاعات بالاتحاد. وتسلمت جوائز الإذاعة المصرية في مسابقات الاتحاد وهى الجائزة الذهبية وجائزة مالية 3 آلاف دولار لبرنامج «بسيطة» في فئة تبسيط العلوم، والجائزة الفضية وجائزة مالية ألف دولار لبرنامج النيل شريان حياة في فئة التبادلات الإذاعية.

والجائزة الفضية في نشرة الأخبار رئيس التحرير خالد سراج، قراءة رضوان صوان، والجائزة الفضية وجائزة مالية 3 آلاف دولار في مسابقة المقطوعة الموسيقية للدكتور طارق عباس عن مقطوعة طريق النصر.