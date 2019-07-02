شكرا لقرائتكم خبر عن «خلي البحر يتنفس».. مبادرة للتوعية بخطورة البلاستيك في جنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت محميات جنوب سيناء مبادرة «خلى البحر يتنفس» للتوعية بأخطار البلاستيك، وذلك من خلال عقد دورات تدريبية للعاملين بالفنادق والمنتجعات السياحية بشرم الشيخ والمدن السياحية، حيث قامت الباحثة لبنى زكى، تحت إشراف محمد قطب، مدير محميات جنوب سيناء، بعقد عدة دورات تدريبية للعاملين بالفنادق والمنتجعات السياحية، للتوعية ضد أخطار البلاستيك إذا تم إلقاؤه فى البحر والأضرار التى تصيب الكائنات البحرية إذا ما تناولت البلاستيك.

وقال أحمد همام، مدير شؤون العاملين بأحد الفنادق الكبرى بشرم الشيخ، إن العاملين استفادوا من دورات محميات جنوب سيناء للحفاظ على بيئة البحر، وخاصة أن شرم الشيخ من أنقى الشواطئ على مستوى العالم، وبها شعاب مرجانية نادرة. وأعلنت محميات جنوب سيناء عن استمرار مبادرة «خلى البحر يتنفس» فى جميع الفنادق والمنتجعات السياحية لتوعية العاملين بالسياحة لخطورة استخدام البلاستيك ونقل وعيهم للسائحين المترددين على الشواطئ، بالإضافة إلى وضع لافتات توعية بخطورة استخدام البلاستيك.