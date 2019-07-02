شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: تشغيل خط الربط مع السودان قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، اتخاذ الإجراءات النهائية لإتمام عملية الربط الكهربى مع السودان للخط الذي تم إنشاؤه، بجهد 220 ك. ف ليبدأ التشغيل التجريبى في أقرب وقت لتبادل حوالي من 50 إلى 60 ميجاوات بالتنسيق مع الخرطوم.

وأشاد شاكر، خلال استقباله إدريس محمد على، القائم بأعمال سفير السودان لدى القاهرة، والوفد المرافق له، أمس، لبحث أوجه التعاون الثنائى، بعمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، مؤكداً الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والدبلوماسية المصرية لتنشيط العلاقات مع السودان الشقيق.

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وأكد حرص مصر، من خلال تعاونها مع الدول الإفريقية، على مراعاة أولوياتها بناءً على المصالح المشتركة لتحقيق المكاسب للطرفين ويتضمن هذا التعاون تنمية الموارد البشرية وتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات. وأبدى شاكر استعداد القطاع لتقديم الدعم الفنى للسودان على وجه الخصوص وللدول الإفريقية بصفة عامة، وتلبية احتياجات الجانب السودانى وفقاً لمتطلبات قطاع الكهرباء على أرض بلاده، مؤكداً دعم الحكومة للسودان في جميع المجالات، ومنها مجال الكهرباء، مشيراً إلى أن كافة إمكانيات قطاع الكهرباء المصرى متاحة لخدمة قطاع الكهرباء

في السودان.

وأكد شاكر استعداد القطاع لتقديم كافة سبل الدعم خاصة في مجال بناء القدرات والكوادر البشرية من خلال تقديم منح تدريبية طبقاً لاحتياجات الجانب السودانى.

من جانبه أشاد إدريس بعمق العلاقات المصرية السودانية منذ قديم الأزل مؤكداً أننا شعب واحد في بلدين شقيقين، معربا عن رغبة بلاده بدعم وتعزيز هذه العلاقات وتقويتها، مشيدا بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة في كافة المجالات والإنجازات التي حققها قطاع الكهرباء المصرى معرباً عن رغبة بلاده في الاستفادة منها.