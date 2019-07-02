شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الموجة الـ13 لإزالة «تعديات الأراضي».. والتركيز على 5 حالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمدت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، الإثنين، خطة لجنة إنفاذ القانون للبدء في الموجة الـ13 لإزالة التعديات على أراضى الدولة، بالتنسيق بين القوات المسلحة، والشرطة، ووزارة التنمية المحلية، والمحافظات، وشدد المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، رئيس اللجنة، على ضرورة التعامل بحزم مع كل حالات التعدى، ووجه بأن تركز الموجة على 5 حالات، هي من لم يقدموا طلبات تقنين، ومن رفضوا استكمال الإجراءات، أو رفضوا سداد الرسوم المحددة، أو من يتعذر تقنين أوضاعهم لعدم توافر الشروط القانونية، أو من عادوا إلى التعديات.

وكلفت اللجنة المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، بإجراء حصر شامل بالخرائط لكافة الأراضى غير القابلة للتقنين، أو التي يتعذر تقنينها، وإعداد تقرير بالحصر يتضمن المساحات والمناطق ونوعية الأراضى لوضع الخطة المناسبة لاستثمارها حفاظا على المال العام.

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واستعرضت اللجنة تقرير وزارة التنمية المحلية الذي أفاد بتحقيق المحافظات زيادة في حالات المعاينة والتثمين وتحصيل الرسوم وإصدار عقود التمليك، وشدد إسماعيل، على ضرورة تكثيف الجهود بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد إزالة كافة المعوقات التي كانت تعطل عمل لجان التقنين في المحافظات، مشيراً إلى وجود تنسيق كامل مع هيئة الرقابة الإدارية التي تعمل على متابعة كل إجراءات وخطوات التقنين، بهدف المواجهة السريعة لأى حالات فساد أو تباطؤ أو إهدار لحقوق الدولة تظهر خلال خطوات التقنين، وكلف الأمانة الفنية للجنة بالتنسيق مع المحافظات لوضع موعد زمنى لكل إجراء من إجراءات التقنين، حرصاً على سرعة الأداء، وتكليف وزارة التنمية المحلية بتقديم تقرير تفصيلى شهريا يتضمن معدلات الأداء ونسب تنفيذ التقنين.

وقال اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، إن وزارة التنمية المحلية خاطبت كافة القيادات المحلية حتى درجة رئيس مركز أو مدينة أو قرية بكل قرارات اللجنة الأخيرة بخصوص إجراءات التقنين والحلول التي تم وضعها لأكثر من ٢٤ معوقا رصدتها اللجنة من خلال اجتماعاتها مع المحافظين ومسؤولى ملف التقنين بالمحافظات، مشيرا إلى التنسيق مع مجلس الوزراء لضمان تنفيذ كافة الضوابط الخاصة بالتقنين وتحصيل مستحقات الدولة، وحالات الضرورة التي حددها قرار مجلس الوزراء ١١ لسنة ٢٠١٩ والذى يتيح للمحافظ أو الوزير المختص تخفيض مقدم التقنين أو مد فترة سداد الأقساط.

وقررت اللجنة تشكيل لجنة من المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، وهيئة التعمير، وهيئة المجتمعات العمرانية، ومحافظة مطروح لحصر أراضى المنطقة الواقعة جنوب الطريق الدولى الساحلى في منطقة مطروح ورصد كل حالات التعامل عليها، وإعداد تقرير عنها خلال شهر لوضع التصور المناسب للتعامل معها بالتنسيق مع مجلس الوزراء، بما يحفظ حقوق الدولة وفى الوقت نفسه يراعى التعاقدات القانونية السابقة.