شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجامعة المصرية اليابانية: افتتاح المقر الجديد بـ4 مليارات في سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، أن الجامعة حصلت على منحة بقيمة ٢٧ مليون دولار للأجهزة والمعامل خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى أنه سيتم افتتاح المقر الدائم للجامعة على مساحة 200 فدان، سبتمبر المقبل، بتكلفة إجمالية للمرحلتين الأولى والثانية 4 مليارات جنيه تتحملها الحكومة المصرية، بينما تتحمل الحكومة اليابانية الأجهزة والمعامل.

وأعلن الجوهرى، فى تصريحات صحفية على هامش افتتاح عدد من المبانى والإنشاءات الجديدة للجامعة، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والسفيرة فايزة أبوالنجا، رئيس مجلس أمناء الجامعة، أنه سيتم هذا العام قبول ٥٠٠ طالب وطالبة من الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها بحد أدنى ٨٠% للتقدم، مشيراً إلى أن الجامعة لديها ٨ برامج حاليا، وجار تنفيذ ١١ برنامجا جديدا.

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وأضاف الجوهرى أن «اختبار القبول مستوحى من النظام اليابانى بحيث يُمتحن الطالب فى 4 مواد تحريرية: رياضة، وكيمياء، وفيزياء، وتفكير نقدى.

وأوضح ان تكلفة الطالب تصل إلى ١٧٤ ألفا فى السنة الواحدة، بينما تحصل الجامعة على مصروفات فعلية ٨٠ ألفا فى برامج الهندسة، و٦٢ ألفا فى برامج إدارة الأعمال، والسكن فى فندق الجامعة ٢٠ ألفا سنويا خدمة فندقية، مضيفا أن الجامعة حصلت على 60 منحة من منظمات المجتمع المدنى تقدم للطلاب المتفوقين وغير القادرين. وأشار الجوهرى إلى أن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا مرفق تعليمى عام ذو طابع خاص يحكمه قرار رئيس الجمهورية رقم 132 لسنة 2014، وقرار رئيس مجلس الوزراء عام 2015 لينظم لائحة العمل بالجامعة، مشيراً إلى أن الجامعة استطاعت تأمين تمويل مشاريعها البحثية من خلال استقطاب حوالى 41.5 مليون جنيه مصرى منحا من جهات بحثية محلية وعالمية،

فى سياق متصل، تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، أمس، إنشاءات جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا للاطمئنان على سير العمل التنفيذى بها.