شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطبيق زيادة أسعار الصحف القومية: 3 جنيهات للنسخة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت المؤسسات القومية، الإثنين، تطبيق قرار زيادة أسعار الصحف اليومية والأسبوعية الذى أصدرته الهيئة الوطنية للصحافة منذ أسبوع، لتصبح 3 جنيهات بدلًا من 2 جنيه، ورغم أن القرار يسرى فقط على الإصدارات القومية، إلّا أن عددًا من الصحف الخاصة والحزبية اتخذت نفس الخطوة بزيادة الأسعار، فى ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى تعانى منها، إذ رفعت «المصرى اليوم، والوفد» السعر إلى 3 جنيهات، و«اليوم السابع، والشروق» لـ4 جنيهات، بينما ظل «الوطن» بـ2 جنيه كما هو.

وقال الدكتور عصام فرج، وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، لـ«المصرى اليوم»، إن مختلف المؤسسات القومية بدأت أمس تطبيق قرار الهيئة الذى أصدرته فى اجتماعها الماضى برفع أسعار المطبوعات اليومية والأسبوعية لـ3 جنيهات، تطبيقًا لاقتراح كان مطروحًا منذ فترة لحل أزمة ارتفاع أسعار تكاليف مدخلات الصحافة، لافتًا إلى أن الهيئة تعد صاحبة السلطة على القومية فقط، وما حدث من زيادة أسعار بعض الصحف الحزبية والخاصة أمر يخص مجالس إدارتها.

وأشار عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إلى أن كل الصحف التابعة للمؤسسة رفعت أسعارها لتصبح بـ3 جنيهات لليومى والمسائى والأسبوعى، بدءًا من أمس، أمّا فيما يخص باقى الإصدارات المتمثلة فى المجلات فليس هناك سعر محدد لها، لأنها تختلف حسب تكلفتها ومحتواها وجودتها، فمجلة «البيت» تصل لـ30 جنيهًا، و«نصف الدنيا» 10 جنيهات، و«الأهرام إبدو» 5 جنيهات، و«الأهرام ويكلى» 5 جنيهات، ومن المقرر زيادتها لـ10 جنيهات، و«الأهرام العربى» 5 جنيهات، لذا فإن الزيادات نسبية حسب كل مطبوعة وطبيعة إصدارها. وأضاف «سلامة»: «هذه الزيادة اضطرارية إن جاز التعبير، فالجريدة اليومية، سواء خاصة أو حزبية أو قومية، تصل تكلفتها إلى مبلغ أعلى بكثير من أسعارها التى تباع بها فى السوق، إذ تتكلف نسخة الأهرام اليومى 8 جنيهات، وبعد الزيادة ستباع بـ3 جنيهات، ومن ثم فإننى مازلت أدعمها بمبلغ 5 جنيهات، والعدد الأسبوعى يتكلف 12 جنيهًا ويباع بـ3 أيضًا، وبالتالى يصل الدعم لـ9 جنيهات، ولكنى مع الدعم المفروض على الصحف، لأن الصحافة ليست سلعة بل خدمة، ودورها كبير فى تشكيل الرأى العام ونحن نحتاج لهذا الدور الحيوى»، منوهًا بأن وسائل الإعلام العالمية، مثل (الجزيرة والعربية وسكاى نيوز وجريدة الشرق الأوسط)، لا تكسب أو تهدف للربح.