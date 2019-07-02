شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزير» يطلب تشغيل خطوط جديدة لـ«الاتحاد العربي للنقل البري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، على ضرورة سرعة تطوير شركة الاتحاد العربى للنقل البرى والسياحة «سوبر جيت»، بما يعود إيجابًا على مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وبما يساهم فى أن تصبح الشركة نموذجا رائدا للشركات العاملة فى هذا المجال. وشدد، خلال ترأسه الجمعية العامة العادية للشركة، على أهمية التوجه الدائم بإضافة وتشغيل خطوط جديدة والمحافظة على مستوى الكفاءة الفنية والجودة وتميز الخدمة من خلال التحديث الدائم لأسطول السيارات المملوك للشركة، وضرورة عمل دراسة جدوى اقتصادية خاصة تستهدف أن تعمل الأتوبيسات التى سيتم التعاقد عليها خلال الفترة المقبلة بالغاز، وأن تتم موافاته بنتائج هذه الدراسة فور الانتهاء من إعدادها.

واعتمدت الشركة قائمة المركز المالى والحسابات الختامية للشركة عن العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2018، وتقرير مجلس الإدارة ونتائج نشاط الشركة وتقرير مراقب حسابات الشركة، بالإضافة إلى تقرير مراقب الحسابات للجهاز المركزى للمحاسبات، وبلغت إيرادات الشركة 280 مليون جنيه خلال 2018 مقابل 205 ملايين جنيه فى 2017، بصافى ربح 41.82 مليون جنيه فى 2018، مقابل 32 مليون جنيه فى العام السابق عليه.

Advertisements

واستعرضت إدارة الشركة الضوابط والمحددات التى تمت مراعاتها فى خطة التطوير لمواكبة خطط الدولة التنموية فى المحافظات المختلفة وتأثيرها الإيجابى فى حركة نقل الركاب، فضلًا عن خطط الشركة التوسعية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وخلال الجمعية، تم استعراض الإجراءات والآليات الخاصة بتحقيق أهداف الشركة وخطة تطويرها والتى شملت البدء فى خطة الإحلال والتجديد من بداية عام 2014، وحتى نهاية عام 2018، وشراء 103 حافلات واستبعاد 31 حافلة، والاهتمام بأعمال الصيانة والإصلاح ورفع الكفاءة الفنية للحافلات الموجودة بالخدمة.

وناقشت الجمعية خطة تطوير الورش الخاصة بالشركة لمواكبة الخطة التوسعية، حيث سيتم توفير مركز نموذجى رئيسى بديلا عن المركز الحالى الموجود بمدينة السلام فى القاهرة، والذى يتم استخدامه كورشة ومكان لإيواء الحافلات بحيث يشمل مناطق للصيانة والإصلاح وتجهيز الحافلات، ومنطقة للحافلات الجاهزة للتشغيل التى يتم استخدامها على شبكة التشغيل اليومية.