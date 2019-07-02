شكرا لقرائتكم خبر عن توفير 111 فدانا لإنشاء مدينة العدالة في برج العرب الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن جهاز مدينة برج العرب فى محافظة الإسكندرية توفير مساحة 111 فدانا لتنفيذ مشروع إنشاء مدينة العدالة الجديدة وانتظار توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المشروع.

كانت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، وافقت على الاقتراح المقدم بشأن إنشاء مدينة العدالة ببرج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية. وأوصت اللجنة بمخاطبة وزارتى المالية والتخطيط، لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المشروع واستكمال الإجراءات اللازمة.

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وفى شأن مختلف، قال الشيخ نشأت الصاوى، وكيل المنطقة الأزهرية بالإسكندرية، إنه تقرر بدء الدراسة بمجمع معاهد قرية اليمن الأزهرى بالعامرية ثان اعتباراً من العام الدراسى القادم ٢٠١٩ / ٢٠٢٠.

وأوضح «الصاوى» أنه شكل لجنة برئاسته لمعاينة المعهد على الطبيعة تمهيداً لبدء الدراسة به ضمت فى عضويتها كل من طارق سيد محمد صبح مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمنطقة الأزهرية ومحمد أحمد أبو سمرة عضو التعليم الابتدائى وعليا عبد اللطيف عضو الشؤون القانونية وإبراهيم محمد المغربى عضو التفتيش المالى والإدارى وعمرو عبد القادر العوا عضو الشؤون الإدارية والمهندس زكريا محمد حسونة، عضو الإدارة الهندسية وإبراهيم محمود عمار، مدير إدارة التوريدات وشريف عبدالله سليمان، عضو إدارة التنسيق، وأمين عزام مدير إدارة المكتبات ومحمود على السيد، عضو إدارة التوريدات.

ولفت إلى أنه تم استلام المجمع نهائياً من قبل اللجنة وإدخاله فى قائمة المعاهد المدرجة ضمن المنطقة الأزهرية التى ستدخل الخدمة رسمياً سيتم توفير معلمين له.

وفى شأن آخر تمت الموافقة على رصف طريق قرية العلا حتى كوبرى الحويحى بجوار النوبارية للربط بين قرى النهضة والتحرير الشمالى ورأس الترعة.