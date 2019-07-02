شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تجرى 7628 عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن المستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية وهيئة التأمين الصحى بالمحافظة أجرت 7628 عملية جراحية وذلك حتى آخر شهر مايو الماضى. وأوضح «عثمان» أن ذلك يأتى فى إطار المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار بالمحافظة التى بدأت شهر يوليو من العام الماضى، وذلك من بين 8155 مريضا مسجلا بقوائم الانتظار بالمستشفيات - بنسبة إنجاز 93.5%

من جانبها، قالت الدكتورة سالى عبدالرؤوف، مدير إدارة المستشفيات بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية ومنسق قوائم الانتظار بالمحافظة، إن المشروع تم على مرحلتين حتى الآن ويشمل 9 تخصصات من العمليات الجراحية وهى قسطرة ودعامات القلب، وجراحة القلب المفتوح، وعمليات إزالة المياه البيضاء، وجراحة المفاصل، وزراعة الكبد، وزراعة الكلى، وزراعة قواقع الأذن وجراحة الأورام، وجراحات المخ والأعصاب.

جدير بالذكر أن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار تشارك فيها مستشفيات وزارة الصحة ومستشفيات التأمين الصحى.