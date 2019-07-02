شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب شائعات رفع الأسعار.. نقص في بنزين 80 و92 والسولار بمحطات الدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محطات البنزين بالدقهلية نقص بنزين 80 و92 والسولار فى معظم المحطات بعد انتشار شائعات برفع أسعار الوقود، وشنت مديرية التموين حملات على المحطات لضبط المخالفين والكميات المجمعة.

وشهد عدد كبير من المحطات وقف بيع البنزين والسولار بحجة نقص الكميات الموجودة وانخفاض الحصة وتقدم عدد كبير من المواطنين بشكاوى لغرفة عمليات المحافظة ومديرية التموين بسبب نقص المعروض من البنزين والسولار.

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وقال أحمد السعيد على مدرس: «توجهت لأربع محطات مساء الأحد ولم أجد بنزينا، وأكد العمال أن الحصة لم تصل»

وقال إبراهيم عبدالموجود تاجر: «المحطات كلها بتقول مافيش بنزين واضطريت لركن السيارة واستخدام التاكسى لعدم قدرتى على تفويل السيارة».

وكلف الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، السيد دايرة، وكيل وزارة التموين، بتكثيف الحملات على محطات الوقود لعدم استغلال المواطنين ومتابعة مدى توافر جميع أنواع الوقود بجميع المحطات. من جانبها، شنت مديرية التموين بالدقهلية عدة حملات على محطات بالنزين بالمنصورة وميت غمر وتمكنت من ضبط 160 ألف لتر سولار وبنزين.

وقال السيد دايرة، وكيل وزارة التموين، إن «حصة المحافظة لم تتأثر ووصلت بالكامل من الوقود، سواء البنزين أو السولار أو الغاز، وإن بعض أصحاب النفوس الضعيفة منعوا البيع لتجميع كميات وبيعها بأسعار أعلى، بعد انتشار شائعة رفع الأسعار وتم شن حملات مكثفة لضبط المخالفين»، مطالبا المواطنين بالإبلاغ فورا عن أى محطة تمتنع عن بيع الوقود للسيارات قائلا «اللى يمتنع بلغنا واحنا ننزله فورا». وأعلن السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن ضبط 6000 لتر سولار بأحد محطات تموين السيارات بناحية نقولا التابعة لمركز شربين. وقال وكيل وزارة التموين، فى بيان صحفى، إنه تم تحرير محضر رقم 601 لسنة 2019جنح أمن دولة طوارئ شربين ضد صاحب محطة بناحية نقولا مركز شربين لتجميعه 6000 لتر سولار.