شكرا لقرائتكم خبر عن «مميش» يُشيد بحسن تنظيم البطولة الإفريقية.. ويعرض مخططات التنمية بالمنطقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة القناة- لجنة الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» بالإسماعيلية، برئاسة «تيتوس كوناموينى»، المنسق العام، وتضم ممثلين لدول إفريقية شقيقة، وذلك بمكتبه بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية، فى حضور محمد شيحة، رئيس مجموعة الإسماعيلية بالبطولة الإفريقية.

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ورحب مميش بالضيوف فى بلدهم الثانى مصر متمنيا لهم التوفيق فى الخروج ببطولة الأمم الإفريقية 2019 بالصورة التى تليق بإفريقيا أمام العالم أجمع، ثم قدم عرضا تقديميا عن مشروع قناة السويس الجديدة ودوره فى تطور الخدمة المقدمة للأسطول التجارى العالمى وانعكاس ذلك بالإيجاب على عائدات القناة التى تصب فى صالح اقتصادنا الوطنى.

وأكد أن الشعب المصرى أثبت للعالم كله وللشعوب الإفريقية على وجه الخصوص أن الشعوب الساعية للتطور هى وحدها القادرة على النجاح مهما كانت التحديات. وخير مثال على ذلك ما قام به شعب مصر العظيم حينما اصطف خلف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجمع 64 مليار جنيه خلال 8 أيام فقط.

ثم استعرض الفريق مميش خطط التنمية والمشاريع الاستثمارية فى منطقة القناة. وأعرب «كوناموينى» عن سعادته البالغة بالزيارة قائلا: «إن الجميع فى إفريقيا والعالم يعرفون جيدا قيمة قناة السويس للعالم كله.