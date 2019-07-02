شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول لبيع المستنسخات الأثرية في منافذ «الأسواق الحرة» بمطارات الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ورضا متولى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للأسواق الحرة، أمس، بروتوكول تعاون بين وزارتى الآثار والطيران المدنى، لعرض وبيع المستنسخات التي تنتجها وحدة النماذج الأثرية في منافذ السوق الحرة بمطارات الجمهورية.

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وأوضح وزيرى أن إبرام هذا البروتوكول جاء بعد موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في إطار حرص الوزارة على إبراز الحضارة المصرية أمام الزائرين من جميع أنحاء العالم وجذب وتنشيط حركة السياحة والنهوض بالاقتصاد، مشيرا إلى أن البروتوكول يتضمن إنشاء منفذ لبيع المستنسخات الأثرية في شركة مصر للطيران للأسواق الحرة بعدد من المطارات، منها القاهرة الدولى وشرم الشيخ والغردقة، والتى ستضم مجموعة من المستنسخات من حقب تاريخية مختلفة وتعكس ثراء تاريخ وحضارات مصر المتعاقبة وتقدمها بشكل مختصر للزائر، كما أنها ستكون مصدرا لزيادة دخل الوزارة وتشجيع المسافرين على زيارة المناطق الأثرية لمزيد من المعرفة والفهم لهذه الحضارة الفريدة.

وقال «متولى» إن البروتوكول سيعمل على توفير لمحة صغيرة عن تاريخ مصر العريق للسائح والزائر، لافتا إلى حرص شركة مصر للطيران للأسواق الحرة على وجود هذا البروتوكول لأنه إضافة كبيرة للجانبين.

وأشار الدكتور عمرو الطبيب، المدير التنفيذى لوحدة النماذج الأثرية بوزارة الآثار، إلى أن هذا أول تعاون بين الوزارة و«مصر للأسواق الحرة»، وأن المستنسخات التي تنتجها وحدة النماذج موثقة من الوزارة وذات جودة عالية وأسعار مناسبة، مشيرا إلى أن من أهم المستنسخات التي سيتم عرضها وبيعها بمنافذ الأسواق الحرة هي لمجموعة الملك توت عنخ آمون، باعتباره الفرعون الأشهر، وغيرها مثل الكاتب المصرى، ومجموعة من الحلى والخزف الإسلامى وتماثيل ولوحات وأيقونات قبطية.