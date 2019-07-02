شكرا لقرائتكم خبر عن بيطرى الجيزة: ندوات إرشادية ولافتات تحث على الرفق بالحيوان بسوق برقاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف إسماعيل، مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، أن جميع تجار سوق برقاش استنكروا أى أعمال عنف ضد الحيوان، مؤكدا أنه تم التشديد على كل من بالسوق بالتعامل برحمة مع الجمال داخل السوق.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى بالجيزة، أنه تم التواصل مع جميع التجار الموجودين بالسوق و إداري الوحدة المحلية ببرقاش القائمين على السوق، وتم العمل على توعية العاملين بالسوق وحثم على معاملة الحيوان برفق.

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وأشار إسماعيل، إلى أنه تم رفع كفاءة الوحدة البيطرية بالسوق للإشراف على علاج اى حيوانات مريضة ترد إليها، وجاري عمل ندوات ارشادية وعمل بوسترات يتم تعليقها بالسواق للتوعية عن الرفق بالحيوان بمعرفة إدارة الإرشاد بالمديرية بالتعاون مع الإدارة البيطرية بالمنصورية .