شكرا لقرائتكم خبر عن السبت.. مدينة زويل تحتفل بتخريج دفعتى 2018 و2019 بجامعة العلوم والتكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم مدينة زويل، حفل التخرج الثانى لجامعة العلوم والتكنولوجيا دفعتى 2018 و2019 يوم السبت المقبل بمركز المنارة بالقاهرة الجديدة.
من جانبه، كشف الدكتور شريف صدقى، الرئيس التنفيذى لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، خريطة توزيع الطلاب المقرر قبولهم بالمدينة خلال العام الحالى، موضحا أن أنواع الشهادات المقبولة هى الثانوية العامة "رياضة" بنسبة 55% من إجمالى أعداد الطلاب المقبولين، والثانوية العامة "علوم" بنسبة 23%، والثانوية الأزهرية 3%.
وأضاف صدقى، أنه سيتم قبول خريجى مدارس STEM بنسبة 9%، وIGCSE بنسبة 7%، وأن نسبة الطلاب المقبولين من المدارس المختلفة فهى من المدارس الحكومية بنسبة 78.6%، والخاصة بنسبة 17.9% والدولية بنسبة 3.5%.
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