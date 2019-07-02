شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تُصدر 21.6 ألف طن حاصلات زراعية لأفريقيا بـ14.8 مليون دولار خلال 8 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدرت مصر خلال 8 أشهر نحو 21.622 ألف طن حاصلات زراعية إلى دول القارة الأفريقية فى الفترة من سبتمبر 2018، حتى نهاية إبريل 2019.

وقال النائب عبد الحميد دمرداش، عضو مجلس النواب رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ، لـ"الخليج 365"، إن المجلس يسعى إلى زيادة الصادرات لدول قارة إفريقيا والاستفادة من الاتفاقيات التجارية معها، لافتا أن قيمة الصادرات بلغت نحو 14.851 مليون دولار، وذلك من إجمالى كميات تم تصديرها لمختلف دول العالم خلال نفس الفترة وبلغت نحو 3.293 مليون طن، بقيمة 1.589 مليار دولار.

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وأشاد "دمرداش" باهتمام الحكومة الكبير بزيادة الصادرات عامة وزيادتها بصفة خاصة للسوق الإفريقى من خلال تقديم تسهيلات كبيرة للمصدرين.

جدير بالذكر أنه سوف ينطلق مؤتمر "جسور التجارة الخارجية لأسواق شرق ووسط أفريقيا" تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء وهو المؤتمر الذى تنظمه وزارة قطاع الأعمال العام للمصدرين والمستوردين بالتعاون مع الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى والشركة القابضة للتأمين التابعتين لها.