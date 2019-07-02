شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أضرار قاتلة يسببها التدخين السلبى أهمها..سرطان الرئة والنوبات القلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعلم جميعًا أن التدخين ضار بالصحة، والأفراد الذين لديهم عادة ثابتة من التدخين، ويعتبر المدخنين هم السبب الأساسي للتدخين السلبي، يودي التدخين بحياة أكثر من 6 ملايين شخص كل عام، ويتوفى حوالي 900 ألف شخص من غير المدخنين كل عام بسبب التعرض للتدخين غير المباشر.



التدخين السلبى يؤثر على طفلك

قالت صحيفة boldsky ،إن التدخين السلبي، الذي يُطلق عليه أيضًا التدخين غير المباشر، هو العملية التي يمكن من خلالها للأشخاص الذين لا يدخنون، أن يصابوا بسرطان الرئة، والسعال، والصفير، والربو، والتهاب الحلق، ونزلات البرد، وتهيج العين والبحة، كما أن التدخين السلبي يمكن أن يزيد من خطر إصابة غير المدخنين بسرطان الرئة بمقدار الربع، وقد يزيد أيضًا من خطر الإصابة بسرطان الحنجرة والبلعوم.

عندما يتعرض غير المدخنين للتدخين غير المباشر يطلق عليه التدخين اللاإرادي أو التدخين السلبي، كلما زاد التدخين الذي تتنفسه، كلما ارتفعت مستويات هذه المواد الكيميائية الضارة داخل جسمك.

الآثار الضارة للتدخين السلبي...



التدخين السلبى يقتل الاطفال الرضع

1. سرطان الرئة لغير المدخنين ..

الذين يتعرضون للتدخين غير المباشر للآخرين عرضة بشكل متزايد لسرطان الرئة، يزيد خطر الإصابة بسرطان الرئة لدى هؤلاء الأفراد بحوالي 20 إلى 30%، وجد أن التدخين السلبي يحتوي على أكثر من 4000 مادة كيميائية، من بينها 69 مادة معروفة تسبب السرطان، خاصة سرطان الرئة.

2. الربو..

أحد الآثار السلبية الرئيسية الأخرى للتدخين السلبي هو تأثيره الضار على فرد يعاني من الربو، ليس فقط أنها تسهم في التاثير على الجهاز التنفسي، ولكن أيضا على تفاقمه.

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3. أمراض الشريان التاجي...

أشارت دراسات مختلفة إلى أن الشخص غير المدخن الذي يتعرض للتدخين غير المباشر يتعرض لخطر كبير للإصابة بأمراض الشريان التاجي، مثل مرض الشريان التاجي، وأمراض القلب الخلقية، وما إلى ذلك.



التدخين السلبى واضراره

4. مشاكل الجهاز التنفسي..

بصرف النظر عن التسبب في الربو، التدخين السلبي هو سبب رئيسي لمختلف مشاكل الجهاز التنفسي، مشاكل التنفس شائعة جدًا بين المدخنين السلبيين، البالغين والأطفال.

يصعب علاج هذه الأعراض، واستمرارها لفترة طويلة ما لم تتخلص من آثار التدخين السلبي، إذا كنت في منطقة معرضة للتدخين غير المباشر، فستعاني من مشاكل في الجهاز التنفسي.

5. النوبات القلبية..

قد يؤدي التدخين غير المباشرإلى أن يصبح دمك لزجًا، مما يؤدي إلى انسداد الشرايين، تزيد المواد الكيميائية الضارة الموجودة في الدخان من مخاطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية، بالنسبة للنساء الحوامل.

6. الموت المبكر..

تتعرض النساء الحوامل لخطر كبير للتأثر سلبًا بالتدخين السلبي، يمكن أن يتعارض التدخين السلبي مع صحة الأم الحامل، مما يسبب مضاعفات داخلية وبالتالي يؤدي إلى الوفاة المبكرة، فهو يقلل من كمية الأكسجين المتاحة للأم والطفل، مما تسبب في الوفاة المبكرة، بالنسبة للرضع والأطفال.

7. انخفاض الوزن عند الأطفال..

من المرجح أن تلد المرأة الحامل غير المدخنة طفلًا منخفض الوزن نسبيًا، مما قد يكون قاتلاً في معظم الحالات، في حالات أخرى، سيكون الطفل عرضة لعدد كبير من القضايا الصحية في المستقبل

8. متلازمة موت الرضيع المفاجئ (SIDS)..

يُطلق عليها أيضًا اسم موت المهد، ويعتبر التدخين السلبي هو السبب الوحيد والمُركِّز للموت المفاجىء للاطفال حديثى الولادة " SIDS ".

9. مشاكل السمع..

من المرجح أن يصاب الطفل المصاب بالتدخين السلبي في سن مبكرة للغاية بصمم، يمكن أن يسبب الدخان التهابات الأذن الوسطى،، مما قد يؤدي إلى الصمم.

10. انخفاض المناعة..

أحد الآثار الجانبية الرئيسية للتدخين السلبي على الأطفال هو انخفاض المناعة، يتسبب استنشاق الدخان غير المباشر في توقف جهاز المناعة لديهم جزئيًا، ويفقد وظيفته، هذا يؤدي إلى مرض الأطفال في كثير من الأحيان.