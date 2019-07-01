شكرا لقرائتكم خبر عن صاحبة المركز الرابع في «الدبلومات الفنية»: حلمي سيتحقق بدخول الجامعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت إيمان عامر، الطالبة بمدرسة طنطا الفنية الصناعية، نظام الـ 3 سنوات، عن سعادتها بحصولها على المركز الرابع مكرر، بنسبة 97.7% في شهادة الدبلومات الفنية، على مستوى الجمهورية.

وذكرت أنها لم تتوقع حصولها على هذا المركز، وكانت تأمل فقط الحصول على مركز على مستوى المحافظة أو المدرسة، موضحة أنها كانت تذاكر 8 ساعات يوميًا، وتسعى لتحقيق حلمها بدخولها كلية من التعليم الفني الصناعي، لعدم تمكنها من دخول الثانوية العامة.

وأوضحت أن حصولها على المركز الرابع على مستوى الجمهورية، توفيقًا من الله ثم ببركة دعاء والدتها التي تعمل ربة منزل، وكانت ترفض مساعدتها في أعمال المنزل، وكذلك والدها الذي يعمل في شركة غزل المحلة، فكان دائمًا يشجعها على المذاكرة وتحقيق أعلى الدرجات من أجل تحقيق حلمها.