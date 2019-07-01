شكرا لقرائتكم خبر عن الأول على «الصناعي للتعليم المزدوج»: لهذا السبب رفضت الالتحاق بالثانوي العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عبّر الطالب إبراهيم محمد صديق الصغير، الحاصل على المركز الأول بدبلوم المدارس الثانوية الصناعية، نظام الثلاث سنوات للتعليم المزدوج والتدريب على مستوى الجمهورية، عن فرحته بالتفوق.

وقال «الصغير» إن تفوقه جاء بعد جهد دراسي طوال العام، وقضاء ٣ سنوات مغتربا بمدينة رأس غارب، بعيدًا عن أسرته، التي تعيش بمدينة سفاجا.

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وأهدى تفوقه لأسرته ووالديه وأساتذته بالمدرسة، قائلًا إنهم «لم يتأخروا في المساعدة، وكانوا أصدقاء لا مدرسين».

وكشف عن تلقيه اتصالًا من نائب وزير التربية والتعليم لتهنئته بالتفوق وإبلاغه بالنتيجة وحصوله على مجموع ٩٨.١%.

وذكر في تصريحات لـ«المصري اليوم» أنه رفض الالتحاق بالثانوي العام بعد تفوقه في الشهادة الإعدادية، والتحق بمدرسة صالح عوض الله برأس غارب الثانوية الصناعية المتقدمة لرغبته وحبه في العمل في مجال البترول ليتحقق حلمه بالالتحاق بكلية هندسة البترول والتعدين قسم حفر الآبار.