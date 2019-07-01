شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل لتدريب كوادر «التنمية المحلية» بسوهاج على كيفية إطلاق مبادرات تنموية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقام مشروع «حياة»، والمنفذ من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية- اليونيدو، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة سوهاج، ورشة عمل تحت اسم «المبادرات المحلية ورسم خرائط الأصول» لبعض كوادر وحدات التنمية المحلية بمركز ومدينة سوهاج ومركز ومدينة طهطا، وذلك لمساعدة أعضاء جمعيات التنمية المحلية، وبعضا من أعضاء المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وقطاعات المرأة والشباب المهتمين بمجال التنمية الاقتصادية المحلية، على تطوير قدراتهم للمشاركة الفعالة في وضع استراتجيات للتنمية الاقتصادية المحلية، ومساعدتهم على تحديد الأهداف واتخاذ خطوات لتنفيذ مشروعات التنمية المحلية بالمحافظة، بالإضافة إلى تعزيز مهارات قيادات وكوادر من الوحدات المحلية بسوهاج وطهطا، وتدريبهم على تطوير أفكارهم من أجل التعامل مع الفرص المتاحة بشكل فعال.

ومن خلال ورشة العمل التي استمرت من 25 يونيو إلى 26 يونيو الجاري، تم تدريب المشاركين على كيفية تحديد مشكلات المجتمع المحلي وتقييم احتياجاته، بالإضافة إلى تحديد الأصول المتوافرة وغير المستفاد منها، من أجل تحديد المبادرات والمشروعات المناسبة للتنمية الاقتصادية المحلية، بالإضافة إلى تدريب المشاركين على كيفية التمييز بين الأفكار والفرص المتاحة ومطابقة الاحتياجات بالموارد المتاحة.

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وركزت الورشة على تدريب المشاركين على عمليات وضع خطط وتحديد للأصول المتاحة، وكيفية تعيين المجتمع المستهدف، وتحديد الموارد اللازمة لتنفيذ المبادرات، ومراجعة محتوها، وتحديد الجهات التي قد تنضم للمبادرة سواء كان قادة من المجتمع المحلي أو ممثلين منتخبين أو خدمات ومرافق محلية.

واخُتتمت الفعاليات بتدريب المشاركين على تحديد الأولويات الرئيسية، وطرق جمع البيانات وكيفية توزيع المهام بين أعضاء المجموعة المشاركة، إلى جانب تقييم أداء المتدربين من خلال عروض قدموها إلى لجنة التدريب.

كانت اليونيدو قد سبقت تلك الورشة بأخرى استمرت من22 إلى 24 يونيو لزيادة وتعزيز قدرات المدربين وإطلاعهم على أساليب ومنهجية التدريب، وسير العملية التعليمية خاصة للكبار، بالإضافة إلى تعريفهم خطوات اعداد ورش العمل التدريبية على سبيل المثال تحديد أهداف التدريب وشكل ورشة العمل والأدوات المساعدة في الدورة التريبية وتقسيم الوقت وما إلى ذلك.

يذكر أن مشروع «حياة» للتنمية المحلية أطلق في سوهاج في مارس 2017 بتمويل من الحكومة السويسرية ويتم تنفيذ البرنامج بالتعاون بين منظمة اليونيدو ووزارة التنمية المحلية ومحافظة سوهاج، ويهدف البرنامج تعزيز الأمن الاقتصادي للمجتمعات المهمشة بصعيد مصر، وذلك من خلال توفير المزيد من فرص العمل، وتحسين قابلية التوظيف لدى قوة العمل المحلية، كما يهدف المشروع إلى تعزيز الأمن البشري والاجتماعي في المجتمعات المستهدفة من خلال أنشطة متعددة.