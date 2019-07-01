شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى على «الدبلومات الفنية»: سألتحق بكلية التجارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت وفاء جمال أحمد، الأولى على مستوى الجمهورية في الدبلومات الفنية، شعبة التعليم التجاري «دبلوم المدارس الفنية التجارية المتقدمة- نظام خمس سنوات»، من مدرسة «بنها التجارية المتقدمة»، عن فرحتها بالتفوق.

وقالت إنها ستلتحق بكلية التجارة، موضحة أنها توقعت أن تكون ضمن قائمة الأوائل على مستوى الجمهورية، لأنها «اجتهدت ولكل مجتهد نصيب»، مضيفة: «ما حققته هو نصف المشوار فقط، أما النصف الثاني سيكون في التفوق في الجامعة والعمل معيدة بكلية التجارة التي سألتحق بها لاستكمال تعليمها».

ووجهت «وفاء» الشكر إلى والدها ووالدتها وأستاذها طارق شوقي، لأنهم كانوا يكافحون معها من أجل التفوق.