أستاذ أورام: التشخيص المتأخر لـ«السرطان» يقلل من نسب شفائه

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور هشام الغزالي، أستاذ الأورام ومدير مركز الأبحاث كلية طب عين شمس، إن انطلاق المبادرة الرئاسية لصحة المرأة في 9 محافظات شيء جيد للغاية، حيث إن المبادرة تهدف إلى الحد من نسبة الإصابة بسرطان الثدي، وتم عمل دراسة للكشف عن أنسب طريقة للمسح في كافة المحافظات، وأن تكون هناك متابعة مستمرة.
وأضاف «الغزالي»، خلال حواره في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أنه نظرًا لكون المسح الطبي قد يُسبب نوعا من الإحراج للسيدة فتمت الاستعانة بكل الأطباء السيدات في المرحلة الأولى، وهناك خطة قوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، موضحًا أن إحدى المنظمات الكبرى ذكرت أن هناك 128 ألف حالة جديدة من الإصابة بالسرطان في مصر، من بينها 20% لأورام الثدي.
وأشار أستاذ الأورام ومدير مركز الأبحاث كلية طب عين شمس إلى أن نسب حدوث الإصابة بسرطان الثدي في مصر أقل بكثير جدًا من الدول الغربية، وهذا شيء جيد، ولكن للأسف الشديد أن نسبة الوفيات في مصر بسبب سرطان الثدي أكبر من الدول الغربية، موضحًا أن التشخيص المتأخر لمرض سرطان الثدي يقلل من نسب شفائه.
وتابع: «الاكتشاف المرض مبكرًا يصلنا إلى الشفاء منه بدرجة عالية، عاوز أقول للسيدات محدش يخاف، مش هيحصل استئصال للثدي تاني في علاج سرطان الثدي إلا في حالات نادرة قد تكون 1% فقط، والعلاج موجود وبالمجان».
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