شكرا لقرائتكم خبر عن الثانية على الجمهورية بـ«دبلوم الصنايع»: «الهندسة» حلمي الأكبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الطالبة نورهان محمد السيد إبراهيم البهجي، الطالبة بمدرسة أبوحمص الثانوية الصناعية للبنات، التي حصلت على المركز الثاني على مستوى الجمهورية بمجموع 686 بنسبة 98%، أن المهم في المذاكرة ليس عدد ساعات الدراسة وإنما التركيز خلال المذاكرة مع الاستعانة بالله.

وأشارت «نورهان» إلى أنها كانت تذاكر بشكل يومي، وأنها كانت خلال شهر رمضان الكريم تصلي العشاء والتراويح، ثم تبدأ المذاكرة حتى موعد الامتحان، مؤكدة أنها تسعى للتقدم للدراسة بالمعهد الفني الصحي، وبعدها كلية الهندسة، معتبرة أن دخولها كلية الهندسة هو الحلم الأكبر لها.

وعبرت «نورهان» عن سعادتها باتصال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، والنائبين أحمد العرجاوي ومحمود سعد، عضوي مجلس النواب لتهنئتها بتفوقها، وأكدت أن دعم أسرتها لها وتهيئتهم المناخ المناسب للمذاكرة كان سر تفوقها.