شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: 1.130 مليار دولار تمويل من المؤسسة الإسلامية لدعم قطاعي الطاقة والسلع الغذائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إتمام عمليات تمويل لشريحة متميزة تبلغ 1.130 مليار دولار لدعم قطاعي الطاقة والسلع الغذائية في مصر ضمن الاتفاقية الاطارية البالغة 3 مليار دولار مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة .

وأضاف خلال كلمته التي القاها في احتفالية المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، مساء اليوم بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، ووزير التموين الدكتور على المصيلحى، أن تعاملات قطاع البترول مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة كان له نصيب الاسد بلغ حوالي 8 مليار دولار منذ عام 2008، مشيرا إلى أهمية التعاون القائم والمستمر مع المؤسسة الذي كان متاحا في التوقيت المناسب والتمويل اللازم،

وأشار الملا إلى أن المؤسسة قدمت كل الدعم والمساندة الذي كان فوري ولحظي خاصة عندما كان تصنيف مصر الائتماني متاخر خلال الفترة الانتقالية بعد ثورة 30 يونيه 2013، ووجه وزير البترول الشكر والتقدير لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي والبنوك التي قدمت التسهيلات والدعم لتوفير التمويل للمساهمة في توفير جانب من الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية التي يعد توفيرها امن قومي لمصر.

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وأكد الوزير في نهاية كلمته على التزام قطاع البترول بالوفاء بكل الاستحقاقات في مواعيدها المحددة.

وأعلنت المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة مساء اليوم صرف الشريحة الاولي 1.130 مليار دولار من إجمالي الاتفاقية الاطارية الخامسة البالغة 3 مليارات دولار لدعم قطاع الطاقة والغذاء في مصر بحسب بيان صادر من المؤسسة الدولية الاسلامية .

ويأتي ذلك بحضور المهندس هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية لتمويل التجارة الإسلامية والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدوليوتتراوح التمويلات بالشريحة الأولى بين 737 مليون دولار لاستيراد مشتقات بترولية و393 مليون دولار لاستيراد القمح والأرز حيث تم شراء ١.٣ مليون طن قمح و١٦٩.٤ ألف طن أرز .

وكانت المؤسسة الدولية لتمويل التجارة الإسلامية وقعت مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي العام الماضي على الاتفاقية إطارية الخامسة بقيمة ٣ مليارات دولار لتمويل قطاعي الغذاء والطاقة في مصر.

وضخّت مؤسسة تمويل التجارة الإسلامية تمويلات تقترب من 10 مليارات دولار لمصر بعدد 5 اتفاقيات إطارية خلال 10 سنوات من بدء عمل المؤسسة في قطاعات مختلفة سواء في الأمن الغذائي أو الطاقة بحسب هاني سنبل في تصريحات سابقة.