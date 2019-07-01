شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يتصل بأوائل الدبلومات لتهنئتهم بالنجاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتصل اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بأوائل الدبلومات الفنية لتهنئتهم بتفوقهم في الدبلومات وحصولهم على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، معبرًا عن أمنياته لهم بدوام التوفيق في حياتهم المستقبلية، وتحقيق ما يصبون إليه.

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وفازت الطالبة نورهان محمد السيد البهجي، على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام 3 سنوات، والطالبة إسراء السيد مصري على المركز الرابع على المستوى الجمهورية في دبلوم المدارس الثانوية الصناعية بنظام 3 سنوات، وحصدت المحافظة المراكز من الثاني وحتى الرابع في دبلوم المدارس الثانوية التجارية، وحصلت الطالبة ياسمين جابر الرشيدي على المركز الثاني على مستوى الجمهورية، والطالبة أمل سعد المفتق على المركز الثالث، والطالبة أمنية ربيع نور الدين، على المركز الرابع.

وأكد «المحافظ» خلال اتصاله بالمتفوقين أنهم نماذج مشرفة يحتذى بها ويمثلون الأمل ومستقبل الوطن المنوط بهم حمل رسالة تنمية وازدهار مصر في جميع المجالات، وحثهم على مواصلة مسيرة النجاح والتفوق في حياتهم المستقبلية.

وأكد «المحافظ»، أنه سيتم تقديم كل أنواع الدعم والرعاية لهم، كما سيحدد موعد لإقامة حفل تكريم لهم، ومنحهم شهادات تقدير، ليكونوا حافزاً لغيرهم من الطلبة على الجد والاجتهاد وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.