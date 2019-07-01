شكرا لقرائتكم خبر عن «التأمين الاجتماعي»: 9.8 مليون مواطن مستفيدون من زيادة المعاشات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، إن القيادة السياسية في ضوء اهتمامها بالمواطن المصري وتحسين أحواله الاقتصادية وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر إبريل 2019 حزمة من الإصلاحات الاقتصادية تكلفتها 60 مليار جنيه خاصة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وأصحاب معاشات تكافل وكرامة، وكذلك أصحاب المعاشات التأمينية.

وأضاف «سعودي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة «TeN»، أن نصيب أصحاب المعاشات في هذه الحزمة 28.1 مليار جنيه، موضحًا أن قرار الزيادة جاء مواكباً للأعباء التي قد يتحملها صاحب المعاش.

وأشار رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي إلى أن تكلفة الزيادة تقدر بحوالي 2.350 مليار جنيه شهريا، والتكلفة السنوية تصل إلى 28.1 مليار جنيه، بينما بلغ إجمالي أصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم من قرار زيادة المعاشات 9.8 مليون مواطن.