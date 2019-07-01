شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد: «التأمين الصحي الشامل» حلم تحقق على يد الرئيس السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ اللواء عادل الغضبان، محافظ بور سعيد، الشعب المصري بمناسبة ثورة 30 يونيو، متمنيًا أن تكون كل الأيام التي تّمر على مصر مليئة بالأعياد والإنجازات، موضحًا أن المحافظة اليوم استيقظت على إنجاز عظيم كان حلما منذ 50 سنة وتم تحقيقه على يد الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو التأمين الصحي الشامل.

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وقال «الغضبان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة «TeN»، أنه تم بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد اليوم، موضحًا أن التأمين الصحي يّمس كل مواطن في مصر، والشعب البورسعيدي باسل وبطل، كما أن شرارة 30 يونيو بدأت من بور سعيد، على حد قوله.

ووجه محافظ بورسعيد، الشكر والتقدير، لكل المؤسسات والوزارات التي ساهمت في نجاح التأمين الصحي الشامل، مثل وزارة المالية ووزارة الاتصالات، وكذلك الإنتاج الحربي، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، موضحًا أن منظومة التأمين الصحي الشامل تم تصميمها في حالة من الحب والانسجام.

وأوضح أنه زار اليوم الوحدة الصحية بحي العرب في المحافظة، ووجد أن الخدمة الطبية تقدم بطريقة مميزة، ويقوم العاملون في المستشفى باستقبال المرضى بكل سعادة، كما أن الوحدة مُجهزة بأحدث أجهزة السونار والأشعة.