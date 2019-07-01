شكرا لقرائتكم خبر عن «الفرحة مضروبة في 2».. بعد 3 أيام من زواجها أمنية الرابعة على مستوى الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت أمنية ربيع أحمد محمد نور الدين، الطالبة بمدرسة الرحمانية الثانوية التجارية المشتركة بالبحيرة، إن فرحتها بالنجاح أكملت فرحتها بالزواج، و«جعل الفرحة مضروبة في 2»، مشيرة إلى زفافها قبل 3 أيام فقط من إعلان النتيجة وحصولها على المركز الرابع على مستوى الجمهورية في دبلوم المدارس التجارية نظام 3 سنوات، شعبة إدارة، بمجموع 570 درجة بنسبة 98.3%.

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وأشارت «أمنية» إلى أنها فوجئت باتصال من اللواء هشام اّمنة، محافظ البحيرة، يهنئها بتفوقها وحصولها على المركز الرابع على مستوى الجمهورية.

وأوضحت «أمنية» أنها لم تكن تحدد وقتًا للمذاكرة، ولكنها كانت توفق بين مسؤوليات الاستعداد للزواج والمذاكرة، وحالفها التوفيق، ووفقها الله في الحصول على المركز الرابع على مستوى الجمهورية.

وأشارت «أمنية» إلى أنها اتفقت مع زوجها على استكمال دراستها بالمعهد الفني الصحي منذ فترة، وأكد «أيمن حجازي»، زوج أمنية، أن زوجته مثال للزوجة الطموحة، مشيرًا إلى أنه يعمل بالخارج، وسيكون محبذاً لاستكمالها لدراستها، وأنه يحترم إصرارها على طلب العلم واستعدادها للامتحان قبيل أيام من زفافها.