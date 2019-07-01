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أول صورة للرئيس التونسى قائد السبسى بعد خروجه من المستشفى العسكرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر الرئيس التونسى الباجي قايد السبسى ، اليوم الاثنين، المستشفى العسكرى فى تونس بعد تلقيه العلاج وتعافيه من الأزمة الصحية التى تعرض عليها الأيام الماضية 

وأعلنت الرئاسة التونسية عبر صفحتها الرسمية على " الفيس بوك " استقرار الحالة الصحية للرئيس، ومغادرته مساء اليوم المشفى العسكرى متوجهًا لمقر إقامته بقرطاج، وتناول عدد من النشطاء عبر منصات السوشيال ميديا أول صورة للرئيس خلال مغادرته المشفى بصحبة عدد من الأطباء. 

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بيان الرئاسة التونسية  
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