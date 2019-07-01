النيابة تحقق في العثور على جثة سيدة ملقاة وسط الشارع بمنشأة القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تجري نيابة كرداسة ومركز إمبابة تحقيقات موسعة في العثور على جثة سيدة ملقاة وسط الشارع بمدينة منشأة القناطر.

انتدبت النيابة بإشراف المستشار وليد سراج المحامي العام لنيابات كرداسة ومركز إمبابة، الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه لتحديد أسباب الوفاة وتوقيتها، وما إذا كانت متزامنة مع توقيت العثور عليها من عدمه.

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وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وهوية المجني عليها، وهوية الجاني والدافع وراء ارتكاب الجريمة.

كان اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، تلقى إخطارًا بالعثور على جثة وسط الشارع بمدينة منشاة القناطر، وانتقلت على الفور قوات الأمن إلى مسرح العثور على الجثة، وتبين أنها لسيدة في العقد الثالث من العمر مصابة بضربة في الرأس بأداة حادة، ولم يتم العثور بحوزتها على أية أوراق تحقيق شخصية.

وشكل اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة.