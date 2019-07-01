القبض على عاطلين لسرقتهم المواطنين بالإكراه بمدينة بدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ألقى ضباط مباحث القاهرة، القبض على عاطلين؛ لاتهامهم بسرقة المواطنين بالإكراه في مدينة بدر. تعددت البلاغات أمام قسم شرطة بدر، تفيد بقيام عاطلين بسرقة المواطنين بالإكراه، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بدر من ضبط المتهمين. وتبين أن المتهمين هم كلًا من؛ "وائل. س"، و"أحمد. ع"، عاطلين مقيمين بدائرة القسم وبحوزتهم 2سلاح أبيض، وأرشدوا عن مكان بعض المسروقات، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

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