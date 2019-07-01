القبض على عاطل طعن سائق "توك توك" بسلاح أبيض في بولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على عاطل طعن سائق "توك توك" بسلاح أبيض "مطواه" في مشاجرة نشبت بينهما بمنطقة السوق ببولاق الدكرور. كان المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين عاطل وسائق بمنطقة السوق بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص وعمل التحريات تبين أنه أثناء سير سائق بدراجته النارية "توك توك" اصدم بـ "علي. أ" عاطل، الأمر الذي دفع الأخير للتشاجر معه، واستلال سلاح أبيض "مطواه"، والتعدي على السائق مما نتج عنه إصابة المجني عليه، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم ضبط المتهم. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

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