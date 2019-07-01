بالصور.. انقلاب مقطورة أعلى الطريق الدائري بأوسيم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تسبب انقلاب مقطورة بعد اصطدامها بالحاجز الخرساني أعلى الطريق الدائري بأوسيم، إلى ظهور كثافات مرورية بالطريق، وعلى الفور انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغًا من الخدمات المعينة بالطريق الدائري بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
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