تشكيل لجنة هندسية لتحديد أسباب انهيار عقار إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بتشكيل لجنة هندسية لفحص عقار إمبابة المنهار، وكتابة تقرير عن أسباب انهياره؛ لاستكمال التحقيقات.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى المستشفى العام لسماع أقوال المصابين، وصرحت بدفن جثة المتوفى، وطلبت تقرير طبي حول الضحايا، لاستكمال التحقيقات.

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قال مصدر أمني، إن أحد المواطنين أثناء سيرة سقط عليه أجزاء من العقار المنهار في حارة مسجد الرحمة، بجوار سور المطار الجديد ميدان مدينة الأمل، بمنطقة إمبابة، ليرتفع عدد المصابين إلى 3 أشخاص ومتوفى.

وأشار المصدر، إلى أن سيارات الإسعاف تتمركز بمحيط العقار المنهار، ونقلت المتوفى والمصابين لمستشفى إمبابة العام، فيما يكثف رجال الإنقاذ من جهودهم للبحث عن سيدة مفقودة أسفل الركام.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا بانهيار عقار في منطقة إمبابة، وعلى الفور انتقل رجال الإنقاذ البري إلى المكان للبحث عن أي مفقودين.