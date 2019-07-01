"الثقافة" تطرح استمارة مبادرة "صنايعية مصر" على موقعها الإلكتروني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

طرحت وزارة الثقافة على موقعها الرسمي استمارة المشاركة في مبادرة "صنايعية مصر"، وتتضمن الاستمارة بيانات المتقدم ومجالات التدريب التي تشمل أعمال الخزف والنحاس والاركيت والحلي التراثية والخيامية والصدف والقشرة.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الإثنين - أن شروط الالتحاق بالمبادرة تشمل أن يكون عمر المتدرب ما بين 18 حتى 40 عاما وأن يجتاز اختبار القبول، وتستمر مدة الدراسة على مدار 8 أشهر وتتم على مرحلتين: الأولى للمبتدئين والثانية لرفع كفاءة الحرفي، وذلك من خلال 52 ساعة دراسية شهرياً منها 16 ساعة للدراسة النظرية و36 ساعة للدراسة العملية والتطبيقية، وتتم بمركز الفسطاط للحرف التقليدية التابع لصندوق التنمية الثقافية، على أن يكون آخر موعد لتلقي طلبات المشاركة 15 أغسطس القادم.

ومن المقرر أن يقام في نهاية كل دورة معرضاً لإنتاج المتدربين كما يتم منحهم شهادة معتمدة.