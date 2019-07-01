مد الحجز بشقق "إسكان الأوقاف" حتى 15 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
أعلنت هيئة الأوقاف بالتعاون مع كل من صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، وشركة التعمير للتمويل العقاري (الأولى)، عن مد الحجز لوحدات سكنية بنظام التمويل العقاري بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية، وبمدينة السادات (محافظة المنوفية) للجمهور من جميع محافظات الجمهورية إلى منتصف شهر يوليو الجاري.
وأوضحت "الأوقاف" في بيان لها الاثنين، أن مد فترة الحجز جاء نظرا لإيقاف التحصيل في 27 مايو الماضي بناءً على تعليمات وزارة المالية والجهاز المركزي لجرد الخزينة، وتداخل الإجازات الرسمية خلال المدة المقررة والتي كان آخرها 30 يونيو، وللإقبال الشديد للراغبين في حجز وحدات الإسكان الاجتماعي لمدينتي السادات والعاشر من رمضان.
وأضاف أن هناك تيسيرات كبيرة في نظم السداد من خلال نظام التمويل العقاري لمن تنطبق عليه الشروط .
وأشارت إلى أنه على الراغبين في حجز وحدات الإسكان التوجه إلى مقر ديوان هيئة الأوقاف المصرية بالدقي وسحب كراسة الشروط مقابل 250 جنيهًا.
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