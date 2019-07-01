محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:
أعلنت وزارة التربية والتعليم، نتيجة شهادة إتمام الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018/ 2019، اليوم الاثنين، بعد اعتمادها.
وأتاحت الوزارة، نتيجة طلاب المدارس الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) للدور الأول عام 2019.
وانطلقت امتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018/ 2019، في 18 مايو 2019، وانتهت أول يونيو 2019، وتقدم إليها أكثر من 700 ألف طالب وطالبة.
للتعرف على النتيجة.. اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018/ 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.