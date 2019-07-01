مصر | المستشار عبده الأودن الرئيس الجديد لـ"استئناف قنا" يباشر مهام عمله بالمحكمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المستشار عبده الأودن الرئيس الجديد لـ"استئناف قنا" يباشر مهام عمله بالمحكمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ اليوم المستشار عبده عطية الأودن الرئيس الجديد لمحكمة استئناف قنا، مباشرة مهام عمله كرئيس للمحكمة لمدة ١٧ يوما، وبعدها سيتولى رئاسة محكمة استئناف أسيوط اعتبارا من ١٨ يوليو ٢٠١٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، ثم رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة.

ولد المستشار عبده عطيه الأودن في قرية أوليلة بمركز ميت غمر محافظة الدقهلية في ١٦ نوفمبر ١٩٥٠ والتحق بكلية الحقوق جامعة القاهرة وبعد حصوله على الليسانس بتقدير جيد جدا عام ١٩٧٢ التحق بعدها بالنيابة العامة حيث عمل معاونا للنيابة العامة بقسم أول المنصورة وتدرج في المناصب ، من وكيل للنيابة العامة وقاضيا ورئيسا بالمحاكم حيث عمل بجميع محاكم مصر.

كما عمل المستشار الأودن رئيسا لمحكمة الزقازيق الابتدائية خلال الفترة من ٢٠١٣ حتى ٢٠١٥ وبعدها رئيسا لمحكمة جنايات الجيزة حتى شغل منصبه حاليا.