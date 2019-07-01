أخبار مصر | رئيس "الغد" يعلن عن تشكيل أمانة عامة جديدة بالحزب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "الغد" يعلن عن تشكيل أمانة عامة جديدة بالحزب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، قرارًا بإنشاء أمانة عامة لحزب الغد، لتفعيل دوره السياسي خلال الفترة القادمة في مختلف محافظات الجمهورية.

وتختص الأمانة العامة باقتراح السياسات والبرامج اللازمة لانتشار الحزب وتوسيع قاعدته وكذلك وضع الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لخوض الحزب للانتخابات النيابية والمحلية القادمة.

وتتشكل الأمانة العامة من جميع المحافظات بحد أقصى ١٥ عضوا من كل محافظة تختارهم لجنة مختصة من الحزب برئاسة رئيس الحزب وفق شروط ومعايير محددة ويحق لرئيس الحزب إضافة أعضاء إلي هيئة مكتب الأمانة العامة لكل محافظة.

Advertisements

ويرأس كل أمين محافظة هيئة مكتب الأمانة العامة للمحافظة ولهم حق تزكية المرشحين الذين سيمثلون الحزب في الانتخابات النيابية والمحلية ورفع طلباتهم إلي رئيس الحزب ولعضوية الأمانة العامة ورسوم إشتراك خاصة تحددها اللجنة المالية للحزب بعد الرجوع إلي اللائحة المالية ويصدر رئيس الحزب قرارًا بها.

ويمثل عضو الأمانة العامة للحزب في الداخل والخارج بناء علي تكليف من رئيس الحزب، ولعضو الأمانة العامة الأولوية في الترشح للمجالس النيابية والمحلية، ويوفر الحزب لعضو الأمانة العامة تدريبات مجانية دستورية وقانونية وسياسية واقتصادية وتنموية رفيعة المستوى، يشارك فيها خبراء ويتكلف بها الحزب ماليا ولوجيستيا ولها اختبارات وشروط خاصة للاجتياز.

كما أن لعضو الأمانة العامة أولوية في أنشطة الحزب وبرامجه ومشروعاته وعضوية الأمانة العامة اختيارية لمن يريد التقدم لها من أعضاء الحزب وهي لا تتعارض مع الموقع الحزبي لأعضاء الحزب ويستمر باب التقدم لعضوية الأمانة مفتوحًا طوال شهر يوليو الجاري.