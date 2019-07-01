أخبار مصر | مصنع "200 الحربي" يعقد ندوة لمكافحة تعاطي المخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصنع "200 الحربي" يعقد ندوة لمكافحة تعاطي المخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحت شعار (أنواع الإدمان ومخاطره) أقام مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات "مصنع ٢٠٠ الحربي"، ندوة ثقافية لتوعية العاملين بأضرار تعاطى المخدرات الصحية والنفسية والإجتماعية، حيث نظم الندوة صندوق أمانة المرأة بالمصنع ضمن التعاون المثمر مع صندوق مكافحة الإدمان وفى إطار خطة الصندوق للوصول إلى كافة شرائح المجتمع.

وقد شارك فى الندوة الدكتور محمد مصطفى - خبير السموم والمخدرات بمصلحة الطب الشرعى ومستشار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والأستاذة أميرة رجب- المشرف المساعد على البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى .

وقد أجمع الحاضرين من العاملين بالمصنع على أهمية الاستفادة من مثل هذه الندوات التى من شأنها بيان الأثار المدمرة للمدمن على نفسه وعائلته ومجتمعه .