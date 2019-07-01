شكرا لقرائتكم خبر عن مها أبو عوف عن شقيقها: كان يُحب العطاء واتسم بالطيبة الشديدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نعت الفنانة مها أبوعوف، شقيقها الفنان عزت أبوعوف، قائلة: «كان يُحب العطاء واتسم بالطيبة الشديدة، ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة».
وتابعت شقيقة الفنانة عزت أبوعوف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار»، المذاع على فضائية «النهار»، مساء الإثنين، أن «عوف» كان محب للحياة جدًا، وقام بتعليمها كيفية النجاح في العمل.
ولفتت إلى أن شقيقها كان مرتبطًا بزوجته بشكل كبير، وعندما توفت بدأ يمرض.
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