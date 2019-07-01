شكرا لقرائتكم خبر عن أحد أبطال «رأس العش» يروي تفاصيل المعركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف اللواء محيي نوح، أحد أبطال معركة رأس العش، كواليس المعركة، حيث ذكر أن وجهت إليهم تعليمات بشأن التصدي إلى لواء مدرع إسرائيلي ينوي احتلال مدينة القنطرة في بورسعيد، وذلك في 1 يوليو 1967 «كان عددنا 200 فرد، فقمنا بعمل حفر برميلية وتقابلنا مع اللواء المدرع في منطقة جلبانة»، موضحًا أن الطيران الإسرائيلي ظل يقصف الموقع.

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وأضاف «نوح»، خلال مقطع فيديو عرضه الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج «رأي عام»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن قوات الصاعقة المصرية استطاعت تدمير عدد كبير من دبابات العدو، ثم بدأ اللواء المدرع فتح تشكيله واتجه نحو القنطرة.

وتابع: «توجهت بعدد من المصابين إلى منطقة الكاب ومنها الضفة الغربية للقناة حتي وصلت إلى بورسعيد بمدرسة أشتوم الجميل، ثم كلفت بأخذ البلنصات إلى بحيرة البردويل ﻹحضار الشاردين والمصابين وكنا نرتدي ملابس مدنيين، في تلك الأثناء كنت قائدا لكتيبة صاعقة وكلفوني بوضع فصيلة في الكاب، رأس العش، التينة، وكان العدو قد توجه من القنطرة إلى مدينة بورفؤاد».

وأوضح أن العدو وصل رأس العش وأرادوا إقامة موقع بجوار فصيلته برأس العش عند الكيلو 14 على قناة السويس، مضيفًا :«كنا ثلاثين مقاتلات وقد قررت التصدي للعدو في هذه المنطقة، وقمنا بإطلاق النار صوب العدو حتى دمرنا 4 دبابات وألحقنا خسائر في صفوف العدو، مما دفع العدو للتراجع، وأصبت بشظيتين في الكتف والوجه، وكانت معركة رأس العش هي بمثابة رمز للصمود والثأر وعودة الثقة لنا.