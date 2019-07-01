شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى على دبلوم المدارس الفنية في الشرقية: أتمنى الالتحاق بكلية التربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في المجاورة 77 بالحي الحادي عشر بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية تقيم أسرة الطالبة مروة السيد محمد على صاحبة المركز الأول لدبلوم المدارس الفنية الزراعية للتعليم والتدريب المزدوج بمدرسة السلطان عويس على مستوي الجمهورية بنسبة نجاح 88.9 % وبعد إعلان نتيجة أوائل الدبلومات الفنية وإبلاغ والدها من قبل نائب وزير التعليم بالنتيجة عمت الفرحة بين أسرتها المكونة من الأب موظف بالمعاش والأم التي تعمل ربة منزل وأشقاءها الأربعة.

ووسط هذه الفرحة العارمة كانت الفتاة صاحبة المركز الأول تجلس رغم الإرهاق الواضح عليها جراء المجهود الكبير الذي بذلته طوال فترة الامتحانات والابتسامة التي لا تفارق وجهها وسط التهاني التي أنهالت عليها بدءاً من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والأصدقاء والجيران .

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قالت مروة إنها توقعت الحصول على المركز الأول على مستوي الجمهورية كونها من الطلاب المتفوقين حيث حصلت على المركز الأول في السنة الأولي والمركز الثاني في السنة الثانية وفور علمها بالخبر أنهالت الدموع من عينيها وسط فرحة عارمة من والدها ووالدتها .

وأضافت أن والدها ووالدتها وبعض المدرسين بالمدرسة كان لهم الفضل الكبير في تهيئة الجو المناسب للمذاكرة والجد والإجتهاد من أجل الحصول على أعلي الدرجات وخاصة مستر ناصر وصفي ومستر حماده شمردن بالإضافة إلى زميلتها صاحبة المركز الأول على مستوي الجمهورية العام قبل الماضي والذين قاموا بتحفيزها على الجد والاجتهاد مؤكدة على أنها اتخذت شقيقها الأكبر ويعمل معيد بكلية هندسة عين شمس مثلا أعلي لها ووضعت نصب عينيها تحقيق هدفها وهو الحصول على المركز الأول على مستوي الجمهورية وبتوفيق الله وبإصرارها وعزيمتها حققت حلمها رغم ما واجهته من صعاب .

وعن ساعات المذاكرة قالت مروة أنها كانت تذاكر لمدة 5 ساعات طوال العام وزادت نسبة ساعات المذاكرة مع دخول الإمتحان في محاولة للتركيز الشديد في المواد الدراسية وأنها كانت تعتمد على الفهم وليس الحفظ وسوف تلتحق بكلية التربية لتصبح معلمة كونها تهوي التدريس وأنها تهدي نجاحها وتفوقها لوالديها ومدرسيها الذين ساهموا في قدر كبير على حصولها على المركز الأول .