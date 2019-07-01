شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يتقدم جموع مشيعي جثمان الشهيد حسن مبروك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تقدم المستشار هـاني عبدالجابر، محافـظ بني سـويف، يرافقه اللواء أشـرف عزالعرب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، جموع مشيعي جنازة الشهيد مجند قوات مسلحة «حسن أحمد مبروك حسن» ابن قرية ملاحية حسن سليم مركز ببا، والذي استشهد بالعريش في شمال سيناء.

وأدى المحافـظ ومدير الأمن صـلاة الجنازة على جثمان الشهيد بمسجد عمربن عبدالعـزيز بمدينة بني سويف، بحضور المقدم عمرو محمد نائب المستشار العسكري للمحافظة، اللواء محمد كمال رئيس المدينة، ولفيف من قيادات المحافظة العسكرية والأمنية والتنفيذية، حيث أقيمت جنازة عسكرية وشعبية للشهيد انطلقت من أمام المسجد.

وأعرب المحافظ عن خالص عزائه لأسرة الشهيد، داعيًا الله أن يتغمد الشهيد برحمته الواسعة، وأن يمن على أهله بنعمة الصبر والاحتساب، وموجهًا تحية تقدير وإعزاز لكل أبناء الوطن الأبرار من شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين يجودون بأغلى ما يملكون دفاعًا عن تراب الوطن وليحيا الجميع في أمن واستقرار، مؤكدًا على «وقوف الشعب المصري صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب وكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار وطننا الغالي مصر».

يذكر أن والد الشهيد موظف بمجلس قروي طنسا بني مالو مركز ببا، ولديه 4 أبناء، وهم: حسن (الشهيد)، و(حسام) طالب بكلية الخدمة الاجتماعية، و(هشام) طالب بكلية التربية الرياضية، و(نهى) تلميذة بالصف الثالث بالمرحلة الابتدائية.

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